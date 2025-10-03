Suposto mentor de triplo feminicídio na Argentina é preso preventivamente no Peru

O magistrado o enviou para uma prisão na cidade de Cañete, ao sul de Lima.

Na semana passada foram encontrados nos arredores de Buenos Aires os corpos enterrados e mutilados de duas jovens mulheres e uma adolescente, um crime que abalou a sociedade argentina. O crime foi transmitido ao vivo pelas redes sociais para um grupo de 45 usuários.

O Ministério Público peruano havia pedido nove meses de prisão preventiva até que seja finalizado o processo de extradição de Valverde, que estava vestido com uma camiseta branca e escoltado por dois policiais em uma delegacia ao sul da capital, onde acompanhou a audiência de forma remota.

Seu advogado, Marcos Sandoval, assegurou que ele era "inocente e pediu sua liberdade com comparecimento restrito", após afirmar que Pequeño J se dedicava na Argentina a colher mirtilos e vender meias.

Na quinta-feira, o argentino Matías Ozorio, de 28 anos, acusado de ser cúmplice do peruano, foi deportado do Peru para seu país.

As autoridades peruanas detiveram Ozorio e Valverde na terça-feira em Lima. Com essas duas, já são nove as prisões realizadas por este caso.