Suprema Corte autoriza novamente Trump a revogar proteção contra deportações de venezuelanos

O TPS impede que seus beneficiários sejam deportados e concede autorização de trabalho. O status é oferecido a imigrantes cuja segurança não estaria garantida em caso de retorno ao país de origem devido a conflitos, desastres naturais ou outras condições "extraordinárias".

De maioria conservadora, a Suprema Corte suspendeu até nova ordem, dela própria ou de um tribunal federal de apelações, a decisão da corte californiana, limitando-se a reafirmar que os argumentos que justificaram seu posicionamento em maio continuam válidos.

A decisão dos magistrados é sucinta. Dos nove juízes, os três progressistas expressaram de forma mais detalhada sua discordância.

Uma deles, Ketanji Brown Jackson, criticou os colegas conservadores por mais uma vez priorizarem a "emergência" invocada pelo governo Trump em detrimento das pessoas afetadas e das conclusões dos tribunais inferiores.

"Mais uma vez, usamos nosso poder de arbitragem para permitir que este governo perturbe tantas vidas quanto possível, o mais rápido possível", escreveu.

Trump transformou o combate à imigração clandestina em prioridade absoluta de seu mandato, denunciando uma "invasão" dos Estados Unidos por "criminosos estrangeiros".