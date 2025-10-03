Taylor Swift entra na era de 'Showgirl' com seu novo álbum pop

Convidada a uma transmissão popular da BBC, Rádio 1, a estrela contou que seu noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce, foi o primeiro a escutar seu álbum. "Sabia que era o tipo de álbum que ele mais iria gostar", acrescentou.

A megaestrela descreveu o álbum como um "autorretrato".

"Showgirl" traz muita introspecção, embora suas 12 músicas de ritmos potentes também revelem uma Taylor mais feliz e leve, apaixonada por seu noivo e orgulhosa de sua incrível turnê Eras.

"Só quero você, ter um casal de filhos, que toda a vizinhança queira ser como você...", canta em "Wish List".

Na música que dá o nome ao álbum e traz a princesa do pop Sabrina Carpenter, que foi sua abertura em alguns shows da sua turnê Eras, Swift conta a história de uma artista chamada Kitty, e como esta vida se tornou dela.

Em "The Fate of Ophelia", que se refere ao trágico personagem de "Hamlet", de Shakespeare, ela diz: "Tarde da noite, me tirou do meu luto / Salvou meu coração do destino de Ofélia".