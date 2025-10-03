Técnico do Liverpool confirma lesão de Alisson, que não tem prazo para retorno

O goleiro brasileiro Alisson, do Liverpool, perderá vários jogos em outubro devido a uma lesão no músculo posterior da coxa, sofrida na derrota dos 'Reds' para o Galatasaray por 1 a 0 na Liga dos Campeões, anunciou o técnico do time inglês, Arne Slot, nesta sexta-feira (3).

"Alisson não faz parte do elenco para amanhã e não viajará ao Brasil para jogar por sua seleção" explicou Slot na véspera do jogo contra o Chelsea, em Stamford Bridge, pelo Campeonato Inglês.

De fato, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, já não contava com o goleiro e não o incluiu na convocação que anunciou na última quarta-feira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.