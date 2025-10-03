Trump dá ao Hamas até 19h00 (BRT) de domingo para aceitar acordo sobre Gaza

A maioria dos combatentes do Hamas "está cercada e militarmente encurralada, aguardando apenas minha ordem para que suas vidas sejam rapidamente destruídas. Quanto aos demais, sabemos onde estão e quem são, e serão procurados e assassinados", disse ele.

"Peço a todos os palestinos inocentes que deixem imediatamente esta área, onde pode haver muitas mortes, e vão para áreas mais seguras de Gaza. Todos serão bem cuidados por aqueles que estiverem dispostos a ajudar. Felizmente para o Hamas, eles terão uma última chance!", acrescentou.

A proposta de paz de Trump, após quase dois anos de ataques israelenses devastadores em Gaza, foi endossada pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, mas até agora não foi aceita pelo Hamas.

O plano inclui, entre outras coisas, um cessar-fogo, a libertação dos reféns mantidos pelo grupo palestino em até 72 horas, o desarmamento do Hamas e a retirada gradual de Israel de Gaza.

A guerra eclodiu em 7 de outubro de 2023, com o ataque sem precedentes do Hamas ao sul de Israel, resultando na morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.

A ofensiva de retaliação israelense matou pelo menos 66.225 pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde do governo liderado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.