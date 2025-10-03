Trump dá até a noite de domingo para que Hamas aceite plano de paz

Os líderes do grupo também querem "garantias internacionais de uma retirada completa de Israel da Faixa de Gaza" e que não haverá tentativas de assassinato contra eles dentro ou fora do território, acrescentou essa fonte.

Outra fonte próxima às negociações explicou à AFP que "existem duas opiniões dentro do Hamas": uma que apoia a aprovação da proposta e que dá "prioridade" a um cessar-fogo; e outra que "tem reservas importantes sobre algumas cláusulas-chave, rejeita o desarmamento e a expulsão de qualquer palestino de Gaza".

A Defesa Civil do território palestino, uma força de socorristas sob a autoridade do governo do Hamas, relatou intensos bombardeios israelenses e fogo de artilharia sobre a Cidade de Gaza.

O Exército israelense lançou em setembro uma grande ofensiva aérea e terrestre para tomar o maior núcleo urbano de Gaza, o que obrigou centenas de milhares de pessoas a fugirem para o sul da Faixa.

Devido às restrições aos meios de comunicação em Gaza e às dificuldades para acessar muitas áreas, a AFP não pôde verificar de forma independente os detalhes fornecidos pela Defesa Civil ou pelo Exército israelense.

O porta-voz da Unicef, James Elder, declarou que não há nenhum lugar seguro para os palestinos que receberam ordens de evacuar a Cidade de Gaza e que as zonas designadas por Israel no sul são "locais de morte".