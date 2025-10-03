Xabi Alonso: 'Nenhum jogador me disse que não quer jogar em uma posição'

Estas declarações de Xabi Alonso surgem depois que o meio-campista uruguaio Fede Valverde publicou em suas redes sociais que tem "uma boa relação" com o técnico merengue.

Valverde, que não entrou em campo na goleada sobre o Kairat Almaty por 5 a 0 pela Liga dos Campeões, na última terça-feira, teria dito antes da partida que não gosta de jogar como lateral.

"Não nasci para jogar de lateral. Foi de uma hora para outra, por uma emergência, que fui jogar ali e ter jogado tão bem me encheu de orgulho", disse.

O treinador do Real Madrid deixou Valverde no banco, e o uruguaio não completou o aquecimento. Depois, as câmeras o capturaram aparentemente abatido, com as mãos para trás e praticamente imóvel.

Perguntado sobre se Valverde jogará contra o Villarreal, dadas as ausências de Dani Carvajal e Trent Arnold-Alexander, ambos lesionados, Alonso disse que o uruguaio "está preparado".

"Sabemos o quanto Fede é importante e, depois dos últimos jogos, amanhã queremos fechar esta sequência [antes da data Fifa] com um bom jogo", ressaltou o treinador.