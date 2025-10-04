Aeroporto de Munique retoma voos após segunda suspensão por alerta de drones

A Rússia nega sua implicação, mas a UE propôs um plano para implementar um "muro" antidrones.

Na sexta-feira, o aeroporto de Munique informou que "a partir das 21h30 [locais, 16h30 de Brasília] o tráfego aéreo foi restringido e depois cancelado devido a avistamentos de drones", o que levou ao desvio de 23 voos de chegada e ao cancelamento de outros 12 com destino à cidade.

Ao todo, 46 decolagens tiveram de ser canceladas ou adiadas para sábado, afetando 6.500 passageiros.

Um porta-voz da polícia disse à AFP que houve "dois avistamentos simultâneos confirmados por patrulhas policiais pouco antes das 23h [18h de Brasília] nas áreas próximas às pistas norte e sul".

"Os drones se afastaram imediatamente, antes que pudessem ser identificados", acrescentou.

"Como na noite anterior, o aeroporto, em colaboração com as companhias aéreas, forneceu rapidamente assistência aos passageiros nos terminais. Foram disponibilizadas camas de campanha, além de cobertores, bebidas e lanches", informou a administração do terminal.