Arsenal e Tottenham vencem e colocam pressão sobre Liverpool

Os 'Gunners' não precisaram usar seu talento para superar o West Ham, que está na zona de rebaixamento e se mostrou inofensivo e encurralado no Emirates Stadium.

O penúltimo colocado na tabela do campeonato inglês sofreu primeiro o gol de Declan Rice, seu ex-capitão, que aproveitou um chute forte de Eberechi Eze, rebatido por Alphonse Areola aos 38 minutos.

O goleiro francês, salvo pela trave pouco antes do intervalo, foi novamente batido no segundo tempo (67'), por um pênalti cobrado pelo ponta-direita Bukayo Saka.

"Dominamos e merecemos vencer", comemorou Arteta após a partida. "Chegar ao topo da tabela depois de alguns jogos importantes na última semana e algumas lesões... conseguimos reagir".

A má notícia para o Arsenal foi a lesão no joelho esquerdo de seu capitão, Martin Odegaard, após meia hora de jogo.

O meio-campista norueguês se machucou em todas as três partidas em casa pelo campeonato inglês nesta temporada.