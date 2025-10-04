Ato de campanha de Milei provoca incidentes com detidos na Argentina

Duas pessoas foram detidas neste sábado, na cidade argentina de Santa Fé, em incidentes ocorridos durante uma visita do presidente Javier Milei, informaram fontes policiais à AFP.

Os distúrbios ocorreram quando o presidente participava de atividades em apoio a candidatos locais do seu partido, o La Libertad Avanza (LLA), na reta final da campanha para as eleições nacionais de meio de mandato, em 26 de outubro.

Milei busca reunir apoio em um parlamento onde sua força política é minoritária, mas sua campanha enfrenta turbulências em várias frentes.