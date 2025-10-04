Bayern vence Eintracht Frankfurt (3-0) com 2 gols de Luis Díaz e dispara na Bundesliga

"Estou bem. Foi uma pancada no osso. Aconteceu há algumas semanas e hoje foi no mesmo lugar. Mais alguns dias e estará bem", disse Kane, imparável neste início de temporada.

Após a Data Fifa, o Bayern de Munique vai receber o Borussia Dortmund na Allianz Arena no sábado, 18 de outubro, no 'Klassiker' do futebol alemão, antes de jogar também em casa contra o Club Brugge pela Liga dos Campeões quatro dias depois.

Em dez partidas disputadas nesta temporada (seis na Bundesliga, duas na Liga dos Campeões, uma na Copa da Alemanha e uma na Supercopa), os jogadores de Kompany venceram todas as dez, com um retrospecto impressionante de 38 gols marcados e 7 sofridos (25-3 no campeonato).

- Yan Couto salva um ponto -

Mais cedo, o Borussia Dortmund empatou em casa por 1 a 1 contra o Leipzig, com Christoph Baumgartner abrindo o placar aos 7 minutos. Quinze minutos depois, o brasileiro Yan Couto empatou para o time da casa (24').

As duas equipes vinham de quatro vitórias consecutivas no campeonato alemão após um início ruim: um empate em 3 a 3 para o Dortmund na visita ao St. Pauli (após estar vencendo por 3 a 1 até a reta final) e uma goleada por 6 a 0 sofrida pelo Leipzig em Munique diante do Bayern.