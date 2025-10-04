Brasil perde para Espanha (1-0) e é eliminado do Mundial Sub-20 na fase de grupos

Apesar da desvantagem no placar, o Brasil teve dificuldades para encontrar seu jogo na fria tarde de Santiago, diante de cerca de 30 mil torcedores, a maioria de brasileiros, e não conseguiu se recuperar.

"Agora é hora de esfriar a cabeça e dizer a esses jogadores que eles precisam continuar suas carreiras. Isso não acaba aqui", disse o técnico da seleção brasileira, Ramon Menezes.

O Brasil nunca havia sido eliminado na fase de grupos de um Mundial Sub-20, e seu pior resultado em um torneio Sub-20 havia sido as oitavas de final da edição de 2007, disputada no Canadá, quando também perdeu para a Espanha, na prorrogação.

A seleção brasileira deixa o torneio no Chile na lanterna do Grupo C, com apenas um ponto.

Na outra partida do grupo, o México derrotou o Marrocos por 1 a 0 no Estádio Elías Figueroa, em Valparaíso, a cerca de 100 km de Santiago.

Um pênalti convertido por Gilberto Mora, a joia de 16 anos, garantiu a classificação da seleção mexicana no início do segundo tempo (51').