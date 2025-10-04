Caipirinha suspensa: casos de intoxicação por metanol geram medo no Brasil

Nove em cada dez casos foram detectados no estado de São Paulo, embora também tenha havido registros em outros estados e na capital, Brasília.

A imprensa local reportou vítimas hospitalizadas em coma e o caso de uma mulher que perdeu a visão após beber três drinques com vodca em um bar de São Paulo.

O medo aumenta entre os clientes, que evitam destilados com vodca, gim, whisky ou cachaça, base da popular caipirinha.

"Com certeza nesse final de semana não vou sair para beber álcool, o negócio está preocupante", disse à AFP Rafael Martínez, arquiteto de 30 anos, enquanto almoçava nos Jardins, bairro nobre da capital paulistana, onde um bar já foi fechado.

"Por enquanto prefiro ficar no refrigerante ou no máximo cerveja, que falaram que é mais difícil para adulterar", acrescentou.

Na noite de sexta-feira, em uma rua de bares tradicionais no bairro boêmio da Vila Mariana, em São Paulo, o clima era sombrio e os estabelecimentos estavam quase vazios.