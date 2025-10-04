Com dois gols de Vini, Real Madrid vence Villarreal (3-1) e assume liderança provisória

Em uma partida sem muito brilho, o Real Madrid venceu o Villarreal por 3 a 1 no estádio Santiago Bernabéu com dois gols de Vinicius Junior neste sábado (4), pela oitava rodada da LaLiga, abrindo dois pontos de vantagem sobre o Barcelona, que disputou um jogo a menos e vai enfrentar o Sevilla no domingo.

Além de marcar dois gols (47' e 69', de pênalti), Vini propiciou a expulsão de Santiago Mouriño a quinze minutos do fim. O atacante francês Kylian Mbappé fechou o placar (81') e foi substituído logo depois devido a um desconforto.

"Estou muito feliz por voltar a vencer no Bernabéu. Vamos ver se conseguimos continuar assim, melhorando passo a passo... Acho que joguei muito bem e quero continuar assim", comemorou Vinicius, eleito o melhor em campo, após o jogo.