Com gol de Igor Paixão, Olympique de Marselha vence Metz e é líder provisório do Francês

O Olympique de Marselha deu continuidade à sua boa sequência neste sábado (4) ao vencer o Metz por 3 a 0, com destaque para o brasileiro Igor Paixão, que ajudou os comandados de Roberto De Zerbi a assumir a liderança provisória da Ligue 1 pela 7ª rodada.

Os gols só vieram no segundo tempo, mas assim que Paixão, ex-Coritiba, abriu o placar (51'), os visitantes assumiram o controle da partida, ampliando rapidamente a vantagem com gols do dinamarquês Matt O'Riley (69') e do argelino Amine Gouiri (76').

Com 15 pontos, o OM está à frente do Paris Saint-Germain e do Lyon, que têm o mesmo número de pontos, mas um saldo de gols inferior, antes de seus respectivos jogos da Ligue 1 no domingo.