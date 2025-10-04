Emissários de Trump vão ao Egito para fechar negociação sobre reféns com o Hamas

Neste sábado, Trump advertiu o Hamas que não "vai tolerar nenhum atraso" na negociação do seu plano.

Também neste sábado, um veículo de imprensa vinculado ao serviço de inteligência egípcio confirmou os diálogos indiretos entre o Hamas e Israel no domingo e na segunda-feira no Cairo.

O objetivo será "debater a organização das condições no terreno para o intercâmbio de todos os detidos e presos, de acordo com a proposta de Trump", reportou a Al-Qahera News.

Na sexta-feira, o movimento islamista palestino se declarou disposto a iniciar negociações imediatas para a libertação dos reféns e o fim da guerra que há quase dois anos assola a Faixa de Gaza.

O presidente americano pediu, então, a Israel para "deter imediatamente os bombardeios em Gaza para que possamos tirar os reféns de forma rápida e segura".

Mas pelo menos 31 pessoas morreram neste sábado em ataques israelenses no território palestino, segundo Mohamed Abu Salmiya, diretor do hospital Al Chifa, na Cidade de Gaza.