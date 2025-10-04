Farmácia natural: o surpreendente instinto de cura dos animais

"Muitos cientistas pensavam que os animais não eram suficientemente inteligentes. Como poderiam fazer isso?". A resposta é "que não precisam saber", explica o biólogo, que publica na quarta-feira na França 'Nossos melhores médicos: como as formigas, as borboletas, os elefantes... Curam a si próprios há milhões de anos' (em tradução livre).

De Roode cita como exemplo a minúscula mariposa traça-tigre-isabella (Pyrrharctia isabella). Quando está infestada por larvas de mosca, a lagarta de aspecto felpudo começa a consumir plantas que contêm alcaloides, um veneno mortal para seus parasitas. Ela simplesmente possui receptores gustativos que respondem mais intensamente aos alcaloides quando está infestada.

"Não precisa saber que está doente, nem o que são os alcaloides ou que comê-los vai curá-la. Seu corpo lhe diz simplesmente 'Está certo, coma mais'", detalha o pesquisador. É um comportamento "inato", inscrito em seus genes e fruto da evolução.

Outros comportamentos são aprendidos por associação. Assim como "aprendemos com nossas experiências", por exemplo evitando instintivamente certo tipo de alimento que nos provocou uma intoxicação, os animais vão lembrar de terem se sentido melhor após consumirem uma planta específica e voltarão a comê-la quando tiverem um sintoma similar.

Em espécies sociais, como os chimpanzés, estes comportamentos podem se dever, em parte, à imitação. "Um indivíduo encontra um método e os demais o copiam", acrescenta De Roode.

Aprender mais sobre como os animais se curam "tem muitos benefícios" para os humanos, avalia o biólogo.