Russell (Mercedes) conquista pole do GP de Singapura; Bortoleto larga em 16º

O piloto britânico da Mercedes, George Russell, vai largar na pole position do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, no domingo, após marcar o melhor tempo na classificação neste sábado (4).
No complicado circuito de rua de Marina Bay, Russell superou o holandês Max Verstappen (Red Bull), que ficou em segundo.
Atrás deles estarão o atual líder do campeonato, o australiano Oscar Piastri (McLaren), e o outro piloto da Mercedes, o jovem italiano Andrea Kimi Antonelli.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi eliminado no Q1 e vai largar na 16ª posição.
