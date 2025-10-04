Hermès combina legado equestre e sensualidade na Semana da Moda de Paris

A Hermès apresentou, neste sábado (4), uma coleção fiel ao legado equestre da marca e com ares de liberdade e sensualidade feminina, no sexto dia da Semana da Moda de Paris.

Esta nova coleção primavera-verão 2026, assinada por Nadège Vanhée, se inspira nas paisagens da Camarga francesa, no sul do país, disse a estilista à imprensa.

"Queria trazer um toque muito mais boêmio à equitação, dar a impressão de que montar a cavalo também pode ser sinônimo de se deixar levar, de liberdade e de um pequeno toque de êxtase", explicou a estilista francesa, à frente das coleções femininas desde 2014.