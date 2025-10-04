Inter de Milão goleia Cremonese (4-1) e assume 4º lugar na Serie A

Com uma goleada por 4 a 1 sobre o Cremonese, aberta pelo argentino Lautaro Martínez neste sábado (4), a Inter de Milão se igualou em pontos aos líderes da Serie A: Milan, Napoli e Roma, que jogam no domingo pela sexta rodada do campeonato.

Após vencer o Slavia Praga na Liga dos Campeões na terça-feira (3 a 0), com dois gols de 'El Toro', os 'nerazzurri' confirmaram a boa fase com a terceira vitória consecutiva no Italiano, enquanto o time recém-promovido sofreu sua primeira derrota.

Depois de uma série de partidas sem brilho, nas quais chegou a ficar fora do time titular, Lautaro Martínez parece ter reencontrado sua melhor forma. Ele abriu o placar neste sábado, no estádio Giuseppe Meazza, aos seis minutos, mandando para a rede a primeira de três assistências do atacante francês Ange-Yoan Bonny.