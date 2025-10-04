Inter de Milão goleia Cremonese (4-1) e assume 4º lugar na Serie A

Com uma goleada por 4 a 1 sobre o Cremonese, aberta pelo argentino Lautaro Martínez neste sábado (4), a Inter de Milão se igualou em pontos aos líderes da Serie A: Milan, Napoli e Roma, que jogam no domingo pela sexta rodada do campeonato.
Após vencer o Slavia Praga na Liga dos Campeões na terça-feira (3 a 0), com dois gols de 'El Toro', os 'nerazzurri' confirmaram a boa fase com a terceira vitória consecutiva no Italiano, enquanto o time recém-promovido sofreu sua primeira derrota.
Depois de uma série de partidas sem brilho, nas quais chegou a ficar fora do time titular, Lautaro Martínez parece ter reencontrado sua melhor forma. Ele abriu o placar neste sábado, no estádio Giuseppe Meazza, aos seis minutos, mandando para a rede a primeira de três assistências do atacante francês Ange-Yoan Bonny.
Jogador-chave nos quatro gols, Bonny marcou o segundo (38') antes de dar assistência para os italianos Federico Dimarco (55) e Nicolo Barella (57) no início do segundo tempo, fechando a goleada.
Os visitantes marcaram o gol de honra nos minutos finais (88').
Com 12 pontos, a Inter está na quarta colocação, empatada com o líder Milan, que enfrenta a Juventus (5ª, 11 pontos) no jog de maior destaque do domingo.
O atual campeão Napoli (2º, 12 pontos) vai enfrentar o lanterna Genoa, enquanto a Roma (3ª, 12 pontos) visita a Fiorentina (17ª, 3 pontos).
--- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Hellas Verona - Sassuolo 0 - 1
- Sábado:
Parma - Lecce 0 - 1
Lazio - Torino 3 - 3
Inter - Cremonese 4 - 1
(15h45) Atalanta - Como
- Domingo:
(07h30) Udinese - Cagliari
(10h00) Bologna - Pisa
Fiorentina - Roma
(13h00) Napoli - Genoa
(15h45) Juventus - Milan
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Milan 12 5 4 0 1 9 3 6
2. Napoli 12 5 4 0 1 10 5 5
3. Roma 12 5 4 0 1 5 1 4
4. Inter 12 6 4 0 2 17 8 9
5. Juventus 11 5 3 2 0 9 5 4
6. Atalanta 9 5 2 3 0 10 4 6
7. Sassuolo 9 6 3 0 3 8 8 0
8. Cremonese 9 6 2 3 1 7 8 -1
9. Como 8 5 2 2 1 6 4 2
10. Bologna 7 5 2 1 2 5 5 0
. Cagliari 7 5 2 1 2 5 5 0
12. Udinese 7 5 2 1 2 5 8 -3
13. Lazio 7 6 2 1 3 10 7 3
14. Parma 5 6 1 2 3 3 7 -4
15. Lecce 5 6 1 2 3 5 10 -5
16. Torino 5 6 1 2 3 5 13 -8
17. Fiorentina 3 5 0 3 2 3 6 -3
18. Hellas Verona 3 6 0 3 3 2 9 -7
19. Pisa 2 5 0 2 3 3 6 -3
20. Genoa 2 5 0 2 3 2 7 -5
© Agence France-Presse
