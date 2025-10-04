Israel confirma que deportou à Turquia outros 137 ativistas da flotilha para Gaza

A Marinha israelense começou na quarta-feira a interceptar os barcos que se aproximavam de Gaza e a deter os mais de 400 ativistas que viajavam neles, encerrando na sexta-feira o cerco à última embarcação.

O Ministério das Relações Exteriores israelense declarou que "outros 137 provocadores da flotilha Hamas-Sumud foram deportados hoje para a Turquia", em uma publicação no X.

Israel informou na sexta-feira que deportou quatro ativistas italianos, os primeiros entre os centenas de detidos nos navios.

As autoridades israelenses anunciaram após interceptar os barcos que os membros da flotilha - que incluía ativistas da Espanha, Brasil, México e Argentina, entre outras nacionalidades - seriam expulsos.

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia informou neste sábado que 36 cidadãos turcos que faziam parte da flotilha Global Sumud retornariam ao país em um voo especial. O Ministério turco especificou que haverá cidadãos de terceiros países a bordo deste voo.

Segundo uma fonte diplomática turca, trata-se de cidadãos dos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Marrocos, Itália, Kuwait, Líbia, Malásia, Mauritânia, Suíça, Tunísia e Jordânia.