Lesão de Yamal é complicada e Flick não define data de retorno ao Barcelona

"Com esta lesão não é fácil. Não é uma lesão muscular. Não sabemos se ele estará de volta em duas, três ou quatro semanas. Não sei se ele estará de volta para 'El Clásico'", no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, no dia 26 de outubro, disse Flick em entrevista coletiva neste sábado.

"Temos que administrar os minutos. Ele vai trabalhar com a equipe de recuperação. Será passo a passo. Veremos como ele evolui", acrescentou.

O atacante de 18 anos, que terminou em segundo lugar na votação para a Bola de Ouro (atrás do francês Ousmane Dembélé), se lesionou jogando pela Espanha durante o período da Data Fifa de setembro e perdeu quatro partidas antes de retornar no último fim de semana.

"Conversei com ele. Está melhor hoje, mas não está bem", acrescentou Flick sobre Yamal.

Flick chegou a criticar o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, por tê-lo feito jogar durante a última pausa internacional, apesar de estar com dores e precisar de infiltrações.

O treinador espanhol afirmou na sexta-feira que acredita que Flick teria "mais empatia" por seu trabalho, já que também treinou a seleção alemã, mas o alemão manteve suas palavras.