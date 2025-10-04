Líder do Tren de Aragua é capturado no México

Um operador da quadrilha criminosa venezuelana Tren de Aragua, acusado de vários feminicídios, entre outros crimes, foi detido no México com outros dois colaboradores diretos, informaram as autoridades neste sábado (4).

Em fevereiro, os Estados Unidos incluíram em sua lista de organizações terroristas estrangeiras este grupo criminoso transnacional especializado em sequestros, extorsões e assassinatos.

O preso, identificado como Nelson Arturo N, é apontado como "líder e principal operador no México" desta quadrilha, além de estar vinculado a crimes de "tráfico de pessoas, venda de narcóticos, homicídio, sequestro e extorsão", segundo um comunicado conjunto das autoridades.