Marchas em apoio aos palestinos reúnem centenas de milhares de pessoas na Europa

Centenas de milhares de pessoas foram às ruas neste sábado em toda a Europa, para exigir o fim imediato do conflito na Faixa de Gaza e a libertação dos ativistas detidos a bordo de uma flotilha humanitária interceptada por Israel.

Em Roma, a manifestação tomou as ruas pelo quarto dia consecutivo, após a interceptação da flotilha, nesta semana. Os organizadores anunciaram 1 milhão de manifestantes. A polícia italiana não divulgou uma estimativa de participação.

Em Barcelona, cerca de 70 mil manifestantes, segundo a polícia, percorreram a cidade em um clima de paz, em um dos protestos que ocorreram na Espanha. Já em Dublin, milhares de pessoas saíram em passeata no centro da capital para lembrar o que os organizadores chamaram de "dois anos de genocídio" na Faixa de Gaza.