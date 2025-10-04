Milhares de manifestantes marcham em Barcelona em apoio a palestinos

Milhares de pessoas marcharam em Barcelona, neste sábado (4), em apoio aos palestinos e pelo fim do comércio de armas a Israel, no início de uma jornada que contará com mobilizações em diferentes cidades espanholas.

Cerca de 70 mil manifestantes, segundo a Guarda Municipal, percorreram ruas centrais da cidade em um ambiente pacífico, entoando cânticos como "Boicote a Israel!" ou "Palestina Livre!".

"Há muitos anos que a política de Israel não está correta e precisamos sair às ruas", afirmou à AFP Marta Carranza, uma aposentada de 65 anos com uma bandeira palestina nas costas.