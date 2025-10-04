Milhares de pessoas desafiam proibição à Marcha do Orgulho na Hungria

Milhares de pessoas se reuniram, neste sábado (4), na cidade de Pécs, sul da Hungria, apesar da proibição das autoridades à realização de uma Marcha do Orgulho.

A passeata, que reuniu entre 7.000 e 8.000 pessoas, segundo uma contagem de jornalistas da AFP, começou no início da tarde no centro da grande cidade universitária, sob um céu azul e ao som de música animada.

"Estou aqui hoje porque, infelizmente, esta manifestação já não diz respeito apenas à comunidade LGBTQIA+, mas também à restrição dos nossos direitos humanos fundamentais", disse à AFP Bence Toth, um estudante de 18 anos, ao avaliar que a proibição incentivou uma maior participação no evento.