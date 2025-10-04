Militares da Venezuela se preparam para estado de exceção por mobilização dos EUA

O presidente americano, Donald Trump, acusa Maduro de supostamente ter vínculos com o narcotráfico e desde o último 2 de setembro, forças militares de seu país destruíram pelo menos cinco embarcações de supostos traficantes venezuelanos, deixando um balanço de 21 mortos.

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, afirmou que nos últimos 45 dias a Venezuela pôs em prática planos de defesa de acordo com "a progressividade da agressão da ameaça militar" dos Estados Unidos.

Padrino López afirmou que os exercícios realizados a cada sábado fazem parte da ofensiva permanente.

A Força Armada se prepara para um possível estado de comoção externa que Maduro tem nas mãos caso a Venezuela seja "agredida militarmente".

"Neste tempo, tempo de luta, de paz, estamos nos preparando para uma possível eventualidade, um possível estado de exceção", afirmou, por sua vez, o general Domingo Hernández Lárez, chefe do Comando Estratégico Operacional, braço logístico da Força Armada venezuelana.

Hernández Lárez disse que os preparativos são para qualquer ordem de Maduro como comandante-em-chefe da Força Armada de "um estado de exceção, que seria a passagem da paz a uma transição rumo ao período da guerra".