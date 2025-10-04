Netanyahu promete desarmar o Hamas, mediante o plano de Trump ou pela via militar

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu, neste sábado (4), desarmar o movimento islamista palestino Hamas, seja mediante o plano do presidente americano, Donald Trump, ou pela via militar.

"O Hamas será desarmado (...) Isto vai acontecer, seja diplomaticamente pelo plano de Trump ou militarmente por nós", declarou Netanyahu em um discurso televisionado. "Também o disse a Washington. Será conseguido da forma fácil ou difícil, mas será conseguido", acrescentou.

