Entenda os principais pontos do plano de Trump para Gaza

O Hamas declarou na sexta-feira (3) sua disposição para iniciar negociações imediatas para a libertação dos reféns israelenses retidos em Gaza e o fim da guerra, como parte do plano proposto por Donald Trump.

O texto de 20 tópicos foi anunciado em 29 de setembro pelo presidente dos Estados Unidos na Casa Branca e aprovado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

A seguir, os principais pontos: