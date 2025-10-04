Pierpaolo Piccioli revisita o passado em sua estreia na Balenciaga

O italiano Pierpaolo Piccioli estreou na noite deste sábado na Balenciaga, em Paris, com uma coleção que revisita não apenas o legado do seu fundador, mas também o do designer Demna, cujo estilo iconoclasta representou a identidade da marca na última década.

Piccioli, 58, sucedeu esse georgiano provocador, responsável por uma era próspera, mas também por momentos polêmicos durante a década em que esteve no comando da marca, fundada em 1917, pelo espanhol Cristóbal Balenciaga.

Diante do desafio de assumir a direção artística de uma marca com tanta história, controlada atualmente pelo grupo Kering, Piccioli não hesitou em abraçar esse legado. "Quero aceitar o passado. Não quero negar o que existiu antes de mim", disse após o desfile, que contou com a presença de estrelas como as atrizes americanas Anne Hathaway e Meghan Markle.