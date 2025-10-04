Polícia britânica interroga seis suspeitos após ataque a uma sinagoga

Seis pessoas detidas após um ataque a uma sinagoga que deixou dois mortos em Manchester, norte da Inglaterra, continuavam sob custódia policial neste sábado(4).

Jihad Al Shamie, um britânico de origem síria de 35 anos, foi morto pela polícia na quinta-feira após atropelar fiéis que estavam em frente a uma sinagoga e esfaquear vários deles.

Duas pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas no ataque de quinta-feira, ocorrido durante o Yom Kipur, o dia mais sagrado do calendário judaico.