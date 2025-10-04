Russell (Mercedes) conquista pole do GP de Singapura; Bortoleto larga em 16º

O piloto britânico da Mercedes, George Russell, vai largar na pole position do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, no domingo, após marcar o melhor tempo na classificação neste sábado (4).

No complicado circuito de rua de Marina Bay, Russell (1min29s158) superou o holandês Max Verstappen (1min29s340), da Red Bull, que ficou em segundo.

Atrás deles estarão o atual líder do campeonato, o australiano da McLaren Oscar Piastri (1min29s524), e o outro piloto da Mercedes, o jovem italiano Andrea Kimi Antonelli (1min29s537).