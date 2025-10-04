Takaichi é eleita líder de seu partido e pode se tornar a primeira mulher premiê do Japão

Takaichi, de 64 anos, uma admiradora declarada da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, defende ideias conservadoras no âmbito social e um fortalecimento dos programas de defesa, além de ser muito crítica ao aumento do poder militar da China na região.

"Junto com muitos de vocês, estamos construindo uma nova era para o PLD", declarou Takaichi na sede do partido, em Tóquio, após derrotar o midiático e mais moderado Shinjiro Koizumi, 20 anos mais jovem.

"Mais do que estar feliz, agora [sinto] que há um verdadeiro desafio pela frente. Estou convencida de que há uma montanha de trabalho que devemos administrar juntos, unindo esforços", afirmou.

"Precisamos avançar juntos, todas as gerações, e trabalhar como uma só para reconstruir" o partido, disse entre aplausos a mulher, que foi baterista de uma banda de heavy metal durante o ensino médio.

O PLD tem governado quase ininterruptamente desde 1955. Atualmente, faz isso em coalizão com o Komeito, o que garante quase automaticamente que Takaichi, como líder do partido, se torne primeira-ministra.

A política visita habitualmente o Santuário de Yasukuni, um memorial para os mortos em conflitos armados, incluindo criminosos de guerra, e que é considerado em outros países da Ásia como um símbolo do passado militarista do Japão.