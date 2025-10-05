Bad Bunny responde a críticas por participação no Super Bowl

"Estou muito feliz, e acho que todos estão, até a Fox News", disse o cantor, nos estúdios do canal NBC em Nova York. Em seguida, exibiu uma montagem em vídeo de palavras ditas por personalidades da primeira emissora e políticos republicanos, construindo a frase "Bad Bunny é meu músico favorito e deveria ser o próximo presidente".

"Estou muito animado para me apresentar no Super Bowl, e sei que as pessoas ao redor do mundo que amam a minha música também estão felizes", afirmou o cantor, para quem a escolha do seu nome representa uma vitória, "principalmente" para todos os latinos "no mundo e nos Estados Unidos".

"Mais do que uma conquista minha, é uma conquista de todos (...) Ninguém poderá apagar nossa marca e a nossa contribuição para este país", acrescentou Bunny em espanhol, voltando ao inglês em seguida, para concluir: "Se você não entendeu o que eu acabei de dizer, tem quatro meses para aprender."

O Super Bowl vai acontecer em 8 de fevereiro de 2026, em Santa Clara, Califórnia.

Em 2019, a NFL assinou um acordo de parceria com a empresa de entretenimento Roc Nation, fundada pelo rapper Jay-Z, que passou a assessorá-la na escolha de artistas para o show do intervalo do Super Bowl. Desde então, estiveram entre as atrações principais Jennifer Lopez, Shakira, The Weeknd, Dr. Dre, Snoop Dogg, Rihanna, Usher e Kendrick Lamar.

sst/mlm/dga/val/lb