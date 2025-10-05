Barça é goleado pelo Sevilla (4-1) e perde liderança para o Real Madrid

Sem a capacidade de superar as adversidades e reverter os resultados da temporada passada, o Barcelona se contentou com um gol de Marcus Rashford quase no intervalo (45'+7), enquanto Robert Lewandowski perdeu um pênalti que teria empatado o jogo em 2 a 2 no segundo tempo (75').

- Alexis Sánchez e a 'lei do ex' -

O Sevilla, altamente motivado e capaz de jogar em pé de igualdade contra o atual campeão, abriu o placar aos 13 minutos, quando Alexis Sánchez, ex-ídolo do Barcelona (2011-2014), superou o goleio polonês Wojciech Szcz?sny cobrando pênalti.

O árbitro havia marcado uma falta na área sobre Isaac Romero, cometida pelo uruguaio Ronald Araujo.

Com o vento a favor, a equipe de Matías Almeyda continuou a criar chances, sem hesitar diante dos catalães, para fazer 2 a 0 em um contra-ataque finalizado por Isaac Romero após um passe de Batista Mendy.

No final do primeiro tempo, o Sevilla sentiu seus esforços, enquanto o Barcelona começou a recuperar o ritmo e foi recompensado com um chute brilhante de Pedri, que Rashford converteu concluindo de primeira.