Bitcoin volta a bater recorde com cotação acima de US$ 125 mil

O bitcoin mantém sua maré de alta e bateu um novo recorde neste domingo (5), com cotação acima dos 125.000 dólares (R$ 668,6 mil).

A principal criptomoeda foi cotada a 125.689 dólares (aproximadamente R$ 672.287) e com este valor bateu um novo recorde, depois do registrado em agosto, de 124.500 dólares (aproximadamente R$ 675.512, em valores da época).

O bitcoin tem ganhado impulso com a cautela dos investidores sobre a paralisação orçamentária ('shutdown') do governo federal nos Estados Unidos.