Claudia Sheinbaum celebra um ano na Presidência do México com multidão de apoiadores

Claudia Sheinbaum comemora, neste domingo (5), seu primeiro ano como presidente do México junto a milhares de apoiadores satisfeitos com suas políticas sociais, cuja continuidade pode ser ameaçada pelo aperto financeiro.

A primeira mulher chefe de Estado do México completou o primeiro de seus seis no cargo em 1º de outubro, mas celebra neste domingo com uma multidão no Zócalo da Cidade do México, principal praça pública do país.

Sheinbaum tem aprovação de mais de 70%, segundo três pesquisas de opinião publicadas esta semana, que atribuem este forte apoio a seus programas de pensões, bolsas e outras ajudas.