De favorito a lanterna: as razões para o fracasso do Brasil no Mundial Sub-20

O Brasil sofreu um revés histórico no Mundial Sub-20, no Chile. Apesar de estar no chamado grupo da morte, a seleção canarinho, cinco vezes campeã do torneio, terminou em último com apenas um ponto, um resultado que surpreendeu até os mais pessimistas.

A seleção brasileira principal carrega a sombra de não vencer uma Copa do Mundo desde 2002, enquanto a seleção juvenil não conquista um Mundial sub-20 desde 2011.

Essa pressão se refletiu nos jovens talentos e até no técnico Ramon Menezes, que não conseguiu encontrar soluções contra México, Marrocos e Espanha e foi demitido neste domingo (5) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após os maus resultados.