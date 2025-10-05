Everton acaba com invencibilidade do Crystal Palace (2-1); Forest perde e entra em crise

Um belo gol do brasileiro Bruno Guimarães (58') e um pênalti convertido por Nick Woltemade na reta final (84') prolongaram as dores de cabeça do técnico australiano, que acumula cinco derrotas em sete jogos em todas as competições.

O Forest estava em décimo lugar na Premier League quando o proprietário Evangelos Marinakis demitiu o português Nuno Espírito Santo no dia 9 de setembro. Apenas um mês depois, o time agora está na décima sétima posição, logo acima da zona de rebaixamento.

Os torcedores do Forest vaiaram o treinador, e alguns até pediram sua demissão na quinta-feira, após a derrota por 3 a 2 na Liga Europa, no City Ground, diante do dinamarquês Midtjylland.

Neste domingo, o Forest sofreu um duro golpe como anfitrião, mas agradeceu que a derrota não tenha sido por um placar mais elástico, graças às defesas de Matz Sels (15', 80' e 81').

Para os 'Magpies', esta foi apenas a segunda vitória na Premier League da temporada, e com isso, o time subiu para a décima primeira posição.

E em Birmingham, o Aston Villa (13º) garantiu sua quarta vitória consecutiva em todas as competições com um triunfo por 2 a 1 sobre o Burnley, que está na zona de rebaixamento.