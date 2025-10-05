Hamas pede troca 'imediata' de reféns por prisioneiros

As negociações no Egito terão como ponto de partida o plano do presidente americano, Donald Trump, que mandou seu enviado, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner. O objetivo é fechar os detalhes sobre as condições de libertação dos reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro.

No sábado, Trump advertiu o Hamas que não "toleraria nenhum atraso" na aplicação de seu plano, que prevê um cessar-fogo, a liberação dos reféns em 72 horas, a retirada por etapas do exército israelense de Gaza e o desarmamento do movimento islamista.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aliado de Trump, anunciou, também no sábado, o envio de seus negociadores ao Egito com a esperança de que todos os reféns possam voltar para suas casas nos "próximos dias".

Segundo um membro do Hamas, as conversas ocorrerão na cidade de Sharm el-Sheikh, onde os negociadores do movimento islamista devem chegar neste domingo vindos de Doha. "O Hamas está muito interessado em alcançar um acordo para acabar com a guerra e iniciar imediatamente o processo de troca de prisioneiros", ou seja, reféns por detentos palestinos, disse à AFP sob condição de anonimato.

A equipe de negociadores israelenses "partirá esta noite [de domingo] com o programa de iniciar as negociações amanhã", segunda-feira, declarou uma porta-voz de Netanyahu, detalhando que se tratam de "negociações técnicas".

- "Suspender as operações" -

O Hamas ressaltou perante os mediadores "a necessidade de que Israel suspenda todas as operações militares em toda a Faixa de Gaza, cesse todas as atividades aéreas, de reconhecimento e os sobrevoos de drones, e se retire do interior da Cidade de Gaza".