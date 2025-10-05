Hamas quer troca 'imediata' de prisioneiros antes de negociar com Israel no Egito

"O Hamas está muito interessado em chegar a um acordo para pôr fim à guerra e iniciar imediatamente o processo de troca de prisioneiros", declarou um membro do alto escalão do movimento islamista que governa Gaza desde 2007.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou no sábado que instruiu seus negociadores a concluírem os "detalhes técnicos" do pacto.

O Egito confirmou que receberá uma delegação do Hamas para as negociações. Meios de comunicação egípcios ligados ao Estado relataram anteriormente que as partes em conflito realizarão conversas indiretas neste domingo e na segunda-feira.

Esse ciclo de diálogo começa justamente antes do segundo aniversário do início do conflito em Gaza, desencadeado pelo ataque do Hamas em 7 de outubro em Israel.

Trump mandou ao Egito seu genro, Jared Kushner, e seu enviado para o Oriente Médio, Steve Witkoff. O presidente americano advertiu no sábado ao Hamas que não "tolera qualquer atraso" na aplicação de seu plano.

Netanyahu declarou que espera que os reféns israelenses sejam libertados para a festa judaica de Sucot, que começa na segunda-feira e dura sete dias.