Multidão se veste de vermelho em Amsterdã em apoio aos palestinos

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram, neste domingo (5), em Amsterdã para pedir o fim da guerra em Gaza, vestidas de vermelho e gritando nas ruas "Libertem a Palestina". Em Paris, milhares pediram a libertação dos reféns.

Os organizadores da 'Rode lijn' (Linha vermelha) indicaram que cerca de 250.000 pessoas protestaram na capital holandesa, pedindo ações do governo dos Países Baixos contra Israel.

"Espero que imponham sanções a Israel, que encerrem o comércio e que reconheçam o Estado palestino", disse Sebastiaan Poos, de 68 anos, que viajou de Eindhoven, cidade no sul dos Países Baixos.