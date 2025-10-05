Negociador-chefe do Hamas, Khalil al Hayya chega ao Egito (comunicado)

NotíciasNegociador-chefe do Hamas, Khalil al Hayya chega ao Egito (comunicado)05/10/2025 17h38Deixe seu comentárioNegociador-chefe do Hamas, Khalil al Hayya chega ao Egito (comunicado)bur-bha/sbk/cls/dth/eg/mvv© Agence France-PresseComunicar erroDeixe seu comentárioDeixe seu comentário O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.