Negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya chega ao Egito

O negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya, chegou ao Egito neste domingo (5), à frente de uma delegação, informou o movimento islamista palestino, antes de iniciar diálogos indiretos com Israel sobre a troca de reféns por prisioneiros e um cessar-fogo em Gaza.

O movimento palestino informou que a delegação chegou "para iniciar negociações sobre os mecanismos para um cessar-fogo, a retirada de forças de ocupação e a troca de prisioneiros".

bur-bha/sbk/mvv