ONU lança investigação sobre violações dos direitos humanos no Afeganistão

Os países membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovaram, nesta segunda-feira (6), uma resolução para criar um mecanismo de investigação permanente e independente sobre violações do direito internacional cometidas no Afeganistão.

"Quatro anos depois da tomada de poder à força por parte dos talibãs, a situação dos direitos humanos só piora", afirmou o embaixador da Dinamarca, Ib Petersen, cujo país apresentou a resolução em nome da União Europeia.

A resolução denuncia em particular "a institucionalização por parte dos talibãs de seu sistema de discriminação, segregação, dominação e desprezo pela dignidade humana e exclusão de mulheres e crianças" e considera "imperativo e urgente estabelecer responsabilidades".