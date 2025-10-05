Para Irã, cooperação com agência nuclear da ONU já não é 'pertinente' após sanções

O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, afirmou, neste domingo (5), que a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) "já não é pertinente" após o restabelecimento das sanções da ONU devido ao programa nuclear iraniano.

"Devem ser tomadas novas decisões e, na minha opinião, o acordo do Cairo já não é pertinente na situação atual", declarou o ministro perante diplomatas estrangeiros, referindo-se ao pacto firmado entre o Irã e a agência da ONU em setembro.

O Irã suspendeu a cooperação com o organismo de controle nuclear da ONU após os bombardeios às suas instalações nucleares por Israel e Estados Unidos, em junho, mas aceitou em setembro um novo marco de relacionamento com a AIEA.