Republicanos reforçam ameaça de demissões em massa nos EUA por 'shutdown'

Desde sua reunião mal-sucedida na Casa Branca, na última segunda-feira, os principais líderes do Congresso, tanto do Partido Democratas quanto do Republicano, não voltaram a se encontrar, segundo um alto funcionário democrata.

Sua equipe se nega a ceder sobre o tema crucial dos subsídios ao seguro médico.

"Se o presidente acredita que as negociações não vão a lugar nenhum, então as demissões vão começar", ameaçou, em declarações à CNN, neste domingo, Kevin Hassett, o principal assessor econômico de Donald Trump.

"Mantemos a esperança de que com um novo começo, no início desta semana, possamos convencer os democratas de que o bom senso é evitar tais demissões", acrescentou.

O líder da maioria republicana no Senado, John Thune, reconheceu, por sua vez, que as duas partes seguiam em ponto morto e sugeriu que mais trabalhadores americanos sofreriam as consequências.

"Isto vai ficar incômodo", insinuou, em declarações à Fox News, ao mesmo tempo em que confirmou que continuam os diálogos nos bastidores sobre uma possível extensão dos subsídios do "Obamacare", o programa de seguro de saúde para a classe trabalhadora, aprovado durante a Presidência do democrata Barack Obama.