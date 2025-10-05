Roma vence Fiorentina de virada (2-1) e se isola na liderança da Serie A

A Roma assumiu a liderança isolada da Serie A neste domingo (5), após uma vitória de virada por 2 a 1 sobre a Fiorentina, colocando pressão sobre Milan e Napoli, que precisam vencer para se igualarem aos romanos na pontuação.

Ainda no primeiro tempo, o argentino Matias Soule (22') e Bryan Cristante (30') marcaram os gols do triunfo em Florença, colocando a Roma três pontos à frente de Napoli e Milan, além da Inter, que goleou o Cremonese por 4 a 1 no sábado.

A Fiorentina havia aberto o placar com um gol do atacante Moise Kean (14'), que quase marcou o seu segundo e poderia ter empatado o jogo, mas acertou a trave (38').