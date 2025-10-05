Russell vence GP de Singapura e McLaren é campeã de construtores

O piloto britânico da Mercedes, George Russell, venceu o Grande Prêmio de Singapura neste domingo (5), à frente do holandês Max Vertappen e das duas McLarens, de Lando Norris e Oscar Piastri, resultado que garantiu o título de construtores para a equipe britânica.
Na briga pelo título de pilotos, o australiano Piastri permanece na liderança do campeonato com 22 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe, o britânico Norris, e 63 sobre Verstappen, no momento em que restam cinco corridas.
