Sírios escolhem membros de seu primeiro Parlamento após a queda de Assad

Segundo o comitê organizador, mais de 1.500 candidatos - apenas 14% das quais são mulheres - disputam para compor a assembleia, que terá um mandato renovável de 30 meses. Entre eles está o sírio-americano Henry Hamra, o primeiro judeu candidato desde os anos 1940.

Al-Sharaa indicará 70 representantes dos 210 membros do Parlamento.

Os outros dois terços serão selecionados por comitês locais nomeados pela comissão eleitoral, que por sua vez foi indicada por al-Sharaa.

A província de Sweida (sul), de maioria drusa, que sofreu com sangrentos episódios de violência sectária em julho, e o nordeste do país, administrado pelos curdos, foram excluídos do processo por enquanto, por estarem fora do controle de Damasco, e seus 32 assentos permanecerão vazios.

"Eu apoio as autoridades e estou pronto para defendê-las, mas estas não são eleições reais", disse Louay al-Arfi, de 77 anos, um servidor civil aposentado, que conversava com amigos em um café de Damasco.

"É uma necessidade para a fase de transição, mas queremos eleições diretas", afirmou à AFP.